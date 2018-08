NOTAS DE ESCLARECIMENTOS DA PREFEITURA DE SOBRAL

NOTA DE ESCLARECIMENTO 01:





A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Educação, informa que a obra de construção da Escola de Tempo Integral no distrito de Jordão está com 80% dos serviços executados e devido a lentidão na sua conclusão, a Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos já notificou a empresa responsável pelo descumprimento do cronograma de execução. A gestão municipal permanece fiscalizando e cobrando providências para conclusão o mais breve possível e reforça que realiza o acompanhamento da execução de todas as obras no município.









A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Educação, informa que o transporte dos estudantes dos bairros Junco, Terrenos Novos, Vila União, Cohab III e Nova Caiçara que estudam nas Escolas Estaduais CERE Prefeito José Euclides Ferreira Gomes Jr. (Cirão), Luís Felipe, Professor Arruda, Sinha Sabóia e Monsenhor Aloísio Pinto se encontra regularizado. Informa ainda que, para atender as necessidades da rede pública de ensino, a secretaria realizou nova licitação para o transporte escolar e, nestes primeiros dias de volta às aulas, estão sendo feitos ajustes nas rotas. Os veículos também estão passando por vistorias para garantir mais conforto e segurança para os estudantes.









A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp), informa que a limpeza da Rua João Cordeiro, no Bairro Junco (proximidades do Hospital Regional Norte), será realizada nesta quarta-feira (08/08), conforme calendário pré-estabelecido da secretaria.









A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp), informa que a limpeza da Rua José Ribamar, no Bairro Vila União, será realizada nesta quinta-feira (09/08), conforme calendário pré-estabelecido da secretaria. A Secomp disponibiliza ainda o número 3677-1177 para solicitações de recolhimento de entulhos.