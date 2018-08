Na noite do último Sábado (25/08), a Equipe da Viatura RAIO 010, realizando patrulhamento ostensivo pelas estradas vicinais do Distrito de Jaibaras, visualizou um automóvel estacionado do matagal.





Ao realizar consulta veicular, foi verificado que a Pick Up Amarok estaria com queixa de roubo.





O veículo foi apresentado na Delegacia 24 horas de Sobral para os procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190