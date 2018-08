QUADRILHA ARMADA ROUBA COMERCIANTE NA CIDADE DE SOBRAL!

O roubo aconteceu na noite desta quarta-feira (1), nas proximidades do Centro de Convenções. Um empresário sobralense transitava em sua caminhonete Toyota Hilux, quando foi interceptado por seis indivíduos armados de revólver e pistola, que o obrigaram a seguir até seu estabelecimento comercial, onde subtraíram um cofre. Os criminosos fugiram na caminhonete da vítima rumo a Santana do Acaraú. A Polícia Militar foi acionada, conseguindo interceptar o veículo roubado em uma estrada que dá a CE 178, nas proximidades do posto fiscal da PRE. Na perseguição, os bandidos atiraram na composição policial, que revidou e alvejou um dos elementos. Três indivíduos foram presos e um veículo Fiat Strada que estava dando apoio na ação criminosa foi apreendido. A caminhonete Hilux e o cofre foram recuperados.





Os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia 24 horas, para a lavratura dos procedimentos legais.





Ressalta-se que o indivíduo baleado foi socorrida para o hospital Santa Casa.