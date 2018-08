ROUBOS E FURTOS DE MOTOCICLETAS EM SOBRAL ESTÃO INCONTROLÁVEIS!

A onda de roubos e furtos de motocicletas no Município de Sobral é preocupante. Na manhã de ontem, 13, por volta das 06:00h, mais uma motocicleta foi furtada no Centro de Sobral, precisamente no entorno do Mercado Público.





Um homem estacionou sua motocicleta Honda Biz vermelha e placa OHY-8170 e foi realizar compras, quando retornou verificou que seu veículo havia sido furtado.





O fato foi comunicado à Polícia, mas ninguém foi preso e nem a moto foi recuperada.





Fonte: Sobral 24 horas