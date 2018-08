São Paulo vence o Vasco e assume a liderança do Brasileiro

Depois de tanto buscar, o São Paulo conseguiu seu objetivo. Na tarde deste domingo, o Tricolor suou muito para vencer o Vasco por 2 a 1 no Morumbi, e, beneficiado com a derrota do Flamengo no sábado, para o Grêmio, assumiu a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcado por Rojas e Tréllez. Pikachu fez para o Cruz-Maltino.





Com o resultado, o São Paulo chega aos 34 pontos na tabela de classificação, ficando um na frente do Flamengo. Já o Vasco permanece com 19 e, por enquanto, na 12ª posição. Vale lembrar que o Cruz-Maltino tem dois jogos a menos.





O jogo não poderia começar melhor para o São Paulo. Logo no primeiro minuto, Militão recebeu passe pela direita, entrou na área e cruzou rasteiro. O zagueiro Ricardo tirou errado, e a bola bateu em Rojas antes de entrar. 1 a 0. Após o lance, o Vasco chegou a equilibrar o jogo, mas não chegava com perigo. O Tricolor esperava para surpreender nos contra-ataques, principalmente com a velocidade de Everton.





Assim como todo o primeiro tempo, o Vasco começou o segundo com maior posse de bola. O bom rendimento surtiu efeito aos nove. Giovanni Augusto recebeu no meio e fez lindo lançamento para Pikachu, que invadiu a área livre e tocou na saída de Sidão para empatar. Vendo o time pior em campo, Aguirre mudou o ataque: Tirou Diego Souza e Nenê para as entradas de Tréllez e Carneiro. Deu certo! Aos 35, Everton foi lançado em velocidade, ganhou de Luiz Gustavo e cruzou na cabeça de Tréllez, que cabeceou sem chance para Martín, dando a vitória ao São Paulo.





Na próxima rodada, o São Paulo visita o Sport, domingo, na Ilha do Retiro. No mesmo dia, o Vasco joga diante do Palmeiras, fora de casa.





Fonte: Globo Esporte

Foto: Marcos Ribolli