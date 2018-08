TENTATIVA DE HOMICÍDIO É REGISTRADA NO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO, EM SOBRAL

O crime aconteceu na noite de ontem (26), no Conjunto Santo Antônio. Um homem identificado como Francisco Marcos, 26 anos foi lesionado a pedradas e a golpes de faca.





A vítima transitava em sua motocicleta pela rua Pimentel Gomes, quando foi lesionada com uma forte pedrada na cabeça, em seguida sofreu duas facadas no abdômen. Populares acionaram o SAMU, que depois de quase 40 minutos compareceu no local e socorreu Francisco para o hospital Santa Casa de Sobral.





A Polícia foi acionada, realizou diligências, mas os suspeitos não foram localizados.