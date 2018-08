VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: HOMEM É EXECUTADO A TIROS EM TIANGUÁ

Um homicídio a bala foi registrado no inicio da tarde desta quinta (30), na rua Coronel João Damasceno, no bairro do Estádio em Tianguá. A vítima foi identificada como Isaquiel Gomes de Oliveira, 38 anos.

Marcas de sangue no local do crime





Era por volta das 13h00 quando Isaquiel estava em seu comércio (uma sorveteria), de repente chegaram três indivíduos em num veículo Fiat Uno Way, de cor branca, um deles efetuou cerca de quatro disparos contra a vítima em seguida fugiram.





O homem ainda foi socorrido ao hospital de Tianguá, mas não resistiu e morreu.

Vítima





De acordo com informações da Polícia, Isaquiel possui uma passagem, na policia por crime de tráfico de drogas, o que impulsiona uma das linhas de investigações que serão realizadas a fim de identificar e prender os responsáveis pelo crime.





