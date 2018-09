UNINTA - Aula inaugural de Fisioterapia teve egressos como palestrantes

Na última terça-feira (11), o Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Me. Rômulo Goulart, promoveu a Aula Inaugural para acolhida dos calouros 2018.2 e integração entre estudantes e corpo docente. O evento, que aconteceu no auditório principal da instituição, foi divido em dois momentos, para as turmas da manhã e noite.





O Coordenador, Prof. Me. Rômulo Goulart, comentou sobre o objetivo do evento. “A aula inaugural é um momento de integração e acolhida para os alunos do Curso de Fisioterapia, principalmente aos alunos que estão ingressando na instituição. Neste semestre houve uma mesa redonda com a participação de egressos que estão inseridos no mercado de trabalho em diversas áreas, como, por exemplo, Gestão de Saúde, Empreendedorismo e Serviços Públicos de Saúde”, declarou o professor.





Participaram da mesa redonda os egressos Carlos Henrique, Rogério Rodrigues de Mendonça, Francisco Wesley de Souza, Cristina Ingrid Aguiar Cardozo, Ana Lúcia Siqueira Araújo, Daniel Cavalcante Lira, Maísa Evangelista de Sousa, Rita Patrícia Machado de Oliveira e Wilton Mudesto Arruda Júnior.