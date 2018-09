CAMINHÃO TOMBA E MOTORISTA MORRE EM ACIDENTE NA SUBIDA DA SERRA DE TIANGUÁ

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta terça (11), na BR 222, no trecho da subida da Serra da Ibiapaba em Tianguá.





Um caminhão de placa CBM 4436, com carregamento de mel de abelha tombou na pista deixando o motorista morto nas ferragens. O acidente mobilizou as equipes do Resgate de Tianguá, Polícia Rodoviária Federal e corpo de bombeiros de Sobral. A passagem pelo trecho é considerada lenta e perigosa em razão do escoamento da carga na pista o que deixou o local escorregadio.

Ainda não há identificação do motorista.

Ibiapaba 24 horas