CRUELDADE: Homem ateou fogo na esposa por causa de R$ 20, diz delegada da PB

Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (28). Estado de saúde da vítima é grave.

Um homem foi preso na madrugada desta sexta-feira (28) suspeito de atear fogo na esposa de 75 anos, no bairro das Indústrias, em João Pessoa. De acordo com a delegada Nadja Fialho, o crime aconteceu após a vítima negar uma quantia de R$ 20 ao parceiro, que usaria o dinheiro para beber. Insastifeito, o suspeito teria jogado álcool na mulher e ateado fogo.





O suspeito, de 28 anos, foi preso ainda no local do crime, após denúncia de vizinhos. O homem foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e, em seguida, encaminhado para a carceragem da Central de Polícia Civil, de onde deve seguir para fazer exames de corpo de delito. Segundo a delegada, o caso também será encaminhado para a Delegacia do Idoso.





A delegada de plantão foi até o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, para onde a vítima foi levada. No local, ela conversou com um dos vizinhos, que contou que o crime aconteceu após uma discussão.





A vítima se encontra na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) destinada para queimados, em estado grave, porém, estável. De acordo com a assessoria de comunicação do Trauma, a vítima deu entrada na unidade por volta das 4h55.