HOMEM RESIDENTE EM VIÇOSA É PRESO SUSPEITO DE PARTICIPAÇÃO EM ROUBO DE MOTO NO PIAUÍ

Policiais do Destacamento de Viçosa, sob o Comando do Tenente Antônio Marcos, foram acionados na tarde deste domingo (16), para uma suposta troca de tiros na localidade de Sítio Santa Maria, zona rural de Viçosa do Ceará, na divisa com o Estado do Piauí.





Rapidamente os Policiais fizeram deslocamento até o local, onde lá chegando encontraram uma guarnição de Policiais do Estado do Piauí (5ª CIA/12º BPM), com um indivíduo dominado e preso. De acordo com informações dos PM’s do Piauí, uma dupla havia realizado um roubo de uma motocicleta na cidade São João da Fronteira-PI, sendo perseguidos e alcançados no Sítio Santa Maria, porém os bandidos, revidaram a abordagem e efetuaram disparos contra os PMs.





Um dos indivíduos foi preso e identificado como FRANCISCO EDILSON ROSENO DOS SANTOS, 22 anos, residente na localidade de Ladeira Grande, na zona rural de Viçosa do Ceará, o qual já tem antecedente criminal por crime de lesão corporal. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38.





Duas motos também foram apreendidas, sendo uma Honda/Titan, com placa OEA-8490/CE, e uma Honda/Bros, com placa NUX-0392/PI. O outro envolvido conseguiu fugir entrando em um matagal.





Ibiapaba 24 horas