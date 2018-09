INCRÍVEL! LADRÃO QUE PERDEU PERNA EM ASSALTO VOLTA A ROUBAR USANDO MULETAS; VÍDEO

Imagens de uma câmera de monitoramento flagraram o momento em que um ciclista sem uma das pernas e com uma muleta invade a calçada e rouba a corrente de uma idosa em São Vicente, no litoral de São Paulo. A Polícia Militar informou, neste domingo (30), que já identificou o ladrão, mas ele ainda não foi preso.





O roubo ocorreu na Rua Júlio Prestes, no bairro Vila Valença, nas proximidades da Avenida Antônio Emerick, uma das mais movimentadas da cidade. No vídeo, a idosa com uma camiseta azul caminha pela calçada quando é surpreendida pelo criminoso, que segue na direção e arranca a corrente de ouro do pescoço dela.





Um comparsa aparece nas imagens e segue em paralelo com o ladrão, mas não age diretamente no crime. Ambos fogem de bicicleta em direção à avenida e não são localizados. Segundo a polícia, as imagens foram captadas por meio de uma câmera da Vigilância Solidária, instalada pelos munícipes para proteger moradores.





A Polícia Militar informou ainda que já identificou ambos suspeitos e, desde então, procuram a dupla pela cidade. A corporação ainda informou que o ladrão que aparece de bermuda azul nas imagens roubando a idosa perdeu uma das pernas em outro assalto cometido por ele na mesma cidade.

Com informações do portal G1