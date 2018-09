LAMENTÁVEL: FUNCIONÁRIO DA SANTA CASA DE SOBRAL MORRE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO

Por volta das 22:25 horas de ontem (07.09.18), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência próximo a localidade denominada de Fazendinha, situada às margens da CE que liga Sobral a cidade de Massapê. Ao chegarem no local, se depararam com uma motocicleta tipo Honda Bros de cor vermelha, de placa TNH-2490, com licenciamento da cidade de Sobral.





Ao percorrerem alguns metros encontraram o corpo do motociclista às margens da estrada, de imediato a polícia solicitou a presença de uma unidade do SAMU, mas logo que a equipe chegou, constatou que o cidadão já teria entrado em óbito. A vítima foi identificada como Francisco Wellington Graciano de Sousa, residente na Rua Dr. Carlito Pompeu, bairro Tamarindo. Segundo informações de testemunhas, o rapaz teria participado de um evento político na cidade de Massapê, e ao retornar para Sobral, teria sofrido o acidente.





Uma equipe da Perícia esteve no local do sinistro, realizando os exames preliminares, encaminhando o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.









Com informações do portal Tiro e Queda Notícias