MATANÇA: Sete mulheres foram mortas no Ceará no fim de semana. No ano, já são 330 vítimas

Sete mulheres foram assassinadas no fim de semana no Ceará, elevando para 330 o número de vítimas de crimes do gênero neste ano. Quatro assassinatos ocorreram em Fortaleza, nos bairros Cajazeiras, Passaré, Canindezinho e Jangurussu. Uma mulher foi morta em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Outras duas, no Interior, nos Municípios de Reriutaba e Marco.





Um dos assassinatos teve como vítima uma adolescente de 16 anos, cujo corpo foi encontrado com marcas de violência sexual. O caso ocorreu dentro de uma residência no bairro Cajazeiras, onde a Polícia resgatou o corpo da estudante Paloma Cibely, que era natural da cidade de Morada Nova (a 163Km de Fortaleza) estava morando na Capital para estudar.





Segundo a Polícia, o crime provavelmente ocorreu na madrugada de sexta-feira, mas o corpo só foi descoberto à tarde, quando vizinhos ajudaram familiares a entrar na residência onde a garota morava. Paloma estaria doente e há alguns dias não freqüentava a escola. Na tarde de sexta-feira, ela foi achada morta e semidespida. Há suspeita de estupro e morte por esganadura.





Mais crimes





No bairro Jangurussu, uma adolescente foi baleada e morta na noite de sábado (1º) quando criminosos chegaram à Praça do Conjunto João Paulo II com o objetivo de matar um desafeto e acabaram baleando outras quatro pessoas, entre elas, duas crianças e a jovem.





No começo da noite de sexta-feira (31), por volta de 18h30, uma mulher, ainda não identificada, foi assassinada, a tiros, no bairro Passaré.





No sábado, por volta de 5h13, a Polícia foi acionada para um local de achado de cadáver, onde uma mulher foi assassinada, a tiros, no bairro Canindezinho.





O corpo de uma jovem, apresentando sinais de violência, foi localizado pela Polícia, por volta de 1h15 de domingo no Município de Aquiraz, na RMF.





Interior





Duas mulheres foram assassinadas no interior cearense, sendo um caso em Reriutaba e otrou na cidade de Marcos, ambos na Zona Norte do estado.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)