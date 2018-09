Um fato misterioso aconteceu na manhã desta quarta-feira (19), às margens do Rio Acaraú, no bairro Veneza, em Santana do Acaraú.





Populares flagraram uma substância análoga a sangue, brotando às margens do rio Acaraú. O fato inusitado chamou atenção de vários curiosos. A substância exalava um forte odor.





Agentes da Vigilância Sanitária de Sobral irão amanhã coletar amostra da substância para uma análise.





Confira os vídeos: