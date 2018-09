Ônibus com romeiros tomba na CE-060 e deixa dois mortos e vários feridos no Carir

Passageiros haviam passado por Juazeiro do Norte e seguiam para Canindé.

Duas pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feriados após mais um acidente envolvendo ônibus com romeiros, na região do Cariri. Segundo testemunhas, o motorista teria perdido o controle do veículo na chamada Curva do Cotovelo, na CE-060, entre os municípios de Caririaçu e Lavras da Mangabeira.





Todos os passageiros são de Timom (MA) e seguiam para Canindé, onde acompanhariam os festejos de São Francisco. O acidente aconteceu por volta das 22h30, e ambulâncias do SAMU e Corpo de Bombeiros foram acionadas para o local.





Dois romeiros morreram no local, presos às ferragens. Médicos e enfermeiros que estavam de folga foram acionados para ajudar no socorro às vítimas, a maioria idosos. Somente as ambulâncias do SAMU transferiram 11 pacientes para o Hospital Regional do Cariri, outros receberam alta, e como não tinham para onde ir, foram acolhidos em residências de voluntários em Caririaçu. (Com site Miséria).