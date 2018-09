POLICIAIS MILITARES DO RAIO FAZEM GRANDE APREENSÃO DE DROGAS EM SOBRAL

No final da noite de ontem (11/09), por volta das 21:00h, a Equipe de policiais do RAIO 06 recebeu denúncias anônimas de uma residência no bairro Paraíso das Flores que estaria sendo utilizado para comercializar entorpecentes.





Ao chegar no local os policiais militares encontraram um Revólver Calibre 38, cerca de 12 Kg de Maconha e 1 Kg de Cocaína, além de material necessário para comercialização da droga e uma maquineta de cartão de crédito.





João Batista Benedito Filho, foi conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis.

Fonte: Sobral 190