Professora é morta a facadas pelo ex-companheiro

Homem tentou se suicidar após o crime.

U ma professora foi morta a facadas neste domingo (16) dentro de sua casa, no município do Crato. Segundo a Polícia Civil, o suspeito é o ex-companheiro da vítima.





Conforme a polícia, a Cidcleide Bezerra Campos, de 44 anos, foi atingida pelo homem dentro de casa após uma discussão. Vizinhos do casal perceberam a briga e acionaram a polícia. O homem tentou suicídio após o crime.





Ao chegarem na residência, os policiais encontraram o homem também ferido à faca. Ele foi socorrido a um hospital da região, onde segue internado. A arma do crime foi apreendida pela polícia.





Um inquérito policial foi instaurado na Delegacia de Defesa da Mulher do Crato. O autor do crime deve responder por feminicídio, de acordo com a polícia.





Caso recente





No último dia 19 de agosto, uma mulher foi assassinada a tiros pelo ex-companheiro, no Centro do Crato, na Região do Cariri. Silvany Sousa estava sentada em um banco da Praça da Igreja da Sé, quando o suspeito chegou e atirou contra ela.





Via Cnews