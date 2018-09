UNINTA promove acolhimento para os calouros 2018.2

Na última segunda-feira (03), a Pró-Reitoria de Carreiras da Saúde (PROCARES) do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pela Pró-Reitora Profa. Dra. Michelle Alves, em parceria ao Núcleo de Gestão Pedagógica (NUGESPE), coordenado pela Profa. Me. Wanderleia de Aguiar, acolheu os calouros do semestre 2018.2 em recepção apresentativa da instituição.



A recepção aconteceu em dois momentos, primeiro pela manhã, em seguida no turno da noite. Nos dois horários professores e coordenadores se apresentaram e mencionaram, brevemente, alguns, de muitos, projetos de pesquisa que são realizados no UNINTA.

Durante o acolhimento, o Pró-Reitor de Ensino de Graduação (PRODEG), Prof. Dr. Rômulo Aguiar, orientou, em sua fala, os novos estudantes a aproveitarem a chance de cursar uma graduação. Também apresentou as normas da instituição e encorajou os calouros para a jornada acadêmica.

A Pró-Reitora das Carreiras de Saúde (PROCARES), Profa. Dra. Michelle Alves, deu as boas vindas aos acadêmicos. “Hoje é um dia muito importante na vida de cada um que está aqui iniciando uma nova caminhada, que certamente não será fácil, mas muito recompensadora. Eu espero que todos se empenhem até o final da jornada como se fosse o primeiro dia, que chegamos com determinação. Sejam muito bem vindos ao futuro e ao Centro Universitário Inta”, colocou a Pró-reitora.