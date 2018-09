VIOLÊNCIA: HOMEM É MORTO A FACADAS APÓS LESIONAR DESAFETO NO BAIRRO PEDRINHAS EM IBIAPINA

Um homem foi morto a facadas na noite deste domingo (09), no bairro Pedrinhas, em Ibiapina. De acordo com informações da Policia, o fato ocorreu por volta das 19h00, quando JUCIER LAURIANO DE SOUSA, 35 anos, atingiu com uma perfuração a faca na coxa, a pessoa de JERÔNIMO ESTEVÃO DE SALES, 25 anos. Após a agressão, Jucier fugiu sendo abordado mais a frente por alguns indivíduos que o atingiram com várias perfurações a faca. Jucier ainda foi socorrido ao hospital local mas não resistiu e morreu.





De acordo com informações do SubTenente Quirino, Comandante do Destacamento de Ibiapina, os autores do homicídio já foram identificados e agora a PM realiza diligências no sentido de localizar e prender de todos os envolvidos no crime.





Ibiapaba 24 horas