VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: COMERCIANTE É EXECUTADO A TIROS EM GUARACIABA

Um comerciante foi vítima de homicídio à bala na noite desta sexta (31), em Guaraciaba do Norte. O crime ocorreu por volta das 19h45 no distrito de Martislândia, na zona rural do município.





A vítima foi identificada como Francisco José de Sousa, 32 anos, o qual estava em sua lanchonete quando foi surpreendido por dois indivíduos que efetuaram vários disparos contra o mesmo e depois fugiram sem levar nada do estabelecimento.





A Policia Militar está fazendo o isolamento do local do crime até a chegada da equipe do Instituto de Criminalística de Sobral.





De acordo com informações da PM, o comerciante tem antecedente criminal por “disparo de arma de fogo”, registrado na Delegacia de Guaraciaba do Norte.





Os Policiais também informaram que as diligências já foram iniciadas com o objetivo de capturar os criminosos.

Fonte: Ibiapaba 24 horas