ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL É REGISTRADO NA BR222, EM SOBRAL

Por vota das 23:00h desta quarta-feira, dia 31, um terrível acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na BR222, precisamente no triângulo que dá acesso ao município de Santana do Acaraú, nas proximidades do posto da PRF.





Um ciclista identificado como Messias foi a vítima do sinistro. O impacto foi tão violento, que a vítima teve a cabeça decepada. Messias residia no bairro Sinhá Sabóia.





Uma equipe da PRF esteve no local, realizando o isolamento e organizando o trânsito.





A Perícia recolheu o corpo para ser necropsiado no IML.



O veículo (não identificado) causador do acidente se evadiu do local.





Mais detalhe em breve.