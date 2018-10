Acidentes de trânsito causam 16 mortes no feriadão. 14 vítimas trafegavam em motocicletas

Catorze das 16 pessoas que perderam a vida em acidentes de trânsito no fim de semana, no Ceará, eram ocupantes de motocicletas. Quedas, colisões e choques foram os tipos de sinistros que causaram o maior número de óbitos. A falta de fiscalização por órgãos de trânsito e as infrações comuns como não uso de capacete, alta velocidade e ultrapassagens indevidas são os principais fatores de tantas mortes com este tipo de veículo.





Dois dos acidentes resultaram em duas mortes. O primeiro aconteceu na madrugada de sábado (13), na zona rural do Município de Palhano, na Região do Vale do Jaguaribe (a 153Km de Fortaleza).





Um choque de uma moto com uma cerca deixou mortos José Ivelton dos Santos Pereira, 25 anos; e Paulo Roberto Lima, 36. O desastre ocorreu por volta de 4 horas na localidade de Cedro de Santana, na zona rural. Os dois homens não usavam capacetes.





No começo da noite de domingo (14), uma colisão de uma moto com uma bicicleta matou os condutores dos dois veículos. O fato aconteceu na rodovia estadual CE-363, no Município de Tauá, na região dos Inhamuns (a 338Km de Fortaleza). Os mortos foram identificados como Antônio Albete de Oliveira, 95 anos, aposentado; e Françóis de Sousa Abel, 31 (piloto da motocicleta).





Veja a seguir a lista completa dos mortos nos acidentes do feriadão:





01 – Francisco Agenor Pereira da Silva (queda de moto no Sítio Munduri, em Assaré)





02 – Manoel Pereira de Lima (colisão com moto, no Km 170 da BR-116, em Tussas)





03 – Verônica Matos Lima Vieira Gomes (capotamento de veículo na BR-116, no Sítio Volta, em Lavras da Mangabeira)





04 – Francisco Heleno Martins (choque com moto na localidade de Boa Vista, em Crateús)





05 – F.E.L.A. (choque de moto na localidade São João Velho, em Quixeramobim)





06 – Nilson (choque de moto na localidade de Barrinha, em Tabuleiro do Norte)





07 – José Ivelton dos Santos Pereira (choque de moto, na localidade Cedro de Santana, em Palhano)





08 – Paulo Roberto Lima (choque de moto, na localidade Cedro de Santana, em Palhano)





09 – Carlos Fernando do Nascimento (choque de moto, no bairro Planalto Boa Vista, em Russas)





10 – Cosmo Ribeiro de Andrade (queda de moto na CE-377, em Tabuleiro do Norte)





11 – Antônio Albete de Oliveira (colisão moto/bicicleta, na CE-363, em Tauá)





12 – Françóis de Sousa Abel (colisão moto x bicicleta, na CE-363, em Tauá)





13 – Francisco Wéllysson Inácio Furtado (colisão de veículos no Sítio Lagoa da Vaca, em Brejo Santo)





14 – Marconieston de Alcântara (queda de moto na BR-230, Sítio Caraíbas, em Várzea Alegre)





15 – Michelly Andrade dos Santos (colisão de moto, no Sítio Muquém, em Porteiras)





16 – Luzieuma Barros de Aquino (colisão de motos, no bairro Bico da Arara, em Caririaçu)





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro