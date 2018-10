CANGAÇO EM SOBRAL: SEIS BANDIDOS ARMADOS INTERCEPTAM TOPIC E PRATICAM ARRASTÃO!

Uma verdadeira cena do Cangaço aconteceu na data de ontem (18), por volta das 14:00h, no distrito do Salgado dos Machados (CE 179). Uma topic seguida de Groaíras para Sobral, foi abordada por seis indivíduos armados de revólver, que saíram de um matagal atirando, renderam o motorista da topic e seguiram para uma estrada carroçável, que dá acesso ao distrito de Bonfim.





Os bandidos perpetraram um arrastão aos passageiros da topic. Todos os passageiros tiveram seus pertences roubados.





Em seguida o assalto, os criminosos fugiram no matagal.





A Polícia foi acionada, mas o bando não foi localizado.





Fonte: Sobral 24 horas