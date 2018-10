CARNIFICINA: Com 43 assassinatos no fim de semana, Ceará ultrapassa a marca de 4 mil homicídios em 2018

Quarenta e três pessoas foram assassinadas no Ceará no fim de semana. Com isto, o estado ultrapassou neste domingo (21) a marca dos 4 mil homicídios em 2018. Contabilizando os Crimes Violentos Letais e Intencionais/CVLIs (homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte), além dos assassinatos nas unidades do Sistema Penitenciário e os óbitos decorrentes de intervenção policial, o Ceará atingiu no domingo (21) a marca de 4.004 homicídios em 2018.





Faltando dois meses e nove dias para o fim de 2018 (70 dias), o Ceará corre o risco de igualar ou, ao menos, se aproximar dos números recordes de assassinatos registrados no ano passado: 5.332.





Neste fim de semana, a violência deixou 11 mortos na Capital, 9 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 15 no Interior Norte e mais oito no Interior Sul.





Em Fortaleza, 11 pessoas foram assassinadas nos seguintes bairros: Bom Jardim (2), Passaré (2), Vila União, Quintino Cunha, São João do Tauape, Sapiranga-Coité-, Conjunto Esperança, Autran Nunes e Papicu.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nove pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Caucaia (3), Maracanaú (2), São Gonçalo do Amarante, Aquiraz, Eusébio e Pacatuba.





Mulheres





No Interior Norte, 15 homicídios aconteceram nos seguintes Municípios: Cariré (4), Sobral (2) Ubajara, Itarema, Ibiapina, Ipueiras, Guaraciaba do Norte, Santa Quitéria, Boa Viagem, São Luís do Curu e Itapipoca.





No Interior Sul, as autoridades registraram nove assassinatos em: Juazeiro do Norte (3), Brejo Santo (2), Jaguaribara, Senador Pompeu, Barbalha e Iguatu.





Entre as vítimas dos 42 homicídios estão sete mulheres, mortas em Cariré (2), Ibiapina, Jaguaribara, Itapipoca, Juazeiro do Norte e São Luís do Curu.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro