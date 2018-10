Criança de 11 anos é estuprada por preso durante visita ao irmão na CPPL5

Mãe da menina notou o sumiço e acionou a segurança, que localizou a vítima dentro da unidade prisional e capturou o detento.

Uma criança de 11 anos foi raptada e estuprada por um preso durante o horário de visitas, neste sábado (13), na Casa de Privação Provisória de Liberdade (CPPL V), em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza. A vítima é irmã de um interno e foi violentada por um outro detento da unidade. As informações foram confirmadas ao Diário do Nordeste pelo Conselho Penitenciário do Estado do Ceará (Copen) e por uma fonte da Polícia Civil.





De acordo com o presidente do Copen, Cláudio Justa, a criança entrou na unidade junto com a mãe para auxiliar na entrega de produtos pessoais para o irmão, que está recolhido na unidade. Durante a visita, porém, um dentento levou a menina para dentro um compartimento do presídio e violentou a criança.





O crime só foi descoberto quando a mãe notou o sumiço da jovem e acionou a segurança da unidade. Agentes penitenciários realizaram buscas, encontraram a criança e capturaram o suspeito.





Cláudio Justa afirmou que o crime demonstra a insegurança no interior da unidade prisional, que sofre com a superlotação. O presidente do Copen comentou que não é comum esse tipo de ações contra familiares, já que os presos têm a visita como "sagrada".





"O que é preocupante é que hoje, em razão da superlotação, estamos presenciando problemas de acesso de agentes dentro de onde os presos ficam. Só conseguem ter o pleno acesso à segurança com o Batalhão de Choque. Mas nos dias de visitas, os próprios presos colaboram. É uma violência que viola as regras deles mesmos. Não é adotado um plano especial de segurança, já que é um horário sagrado pra eles. Fugiu da expectativa total", afirmou Justa.









Atendimento médico





Após o crime, a jovem recebeu o socorro e foi levada para uma unidade hospitalar. A menina passou por exames médicos e periciais que comprovaram o abuso.





Já o presidiário foi levado para uma área de isolamento para evitar que os outros detentos o agredissem em represália ao ocorrido. Uma fonte da Polícia Civil informou que o detento já estava recolhido no presídio pelo crime de estupro.





O local para onde ele foi conduzido não foi informado à reportagem devido ao risco de represálias.





O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria da Justiça (Sejus), responsável pelos presídios, e com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mas, até a publicação dessa reportagem, os órgãos ainda não se posicionaram sobre o caso. (Diário do Nordeste)