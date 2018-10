Diferença entre candidatos é de 20 pontos percentuais.

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) está com 60% das intenções de voto na nova pesquisa BTG Pactual divulgada nesta segunda-feira (22). O candidato do PT, Fernando Haddad (PT), a parece com 40%. A diferença entre os políticos é de 20 pontos percentuais.