"FÁBRICA" DE MULTAS EM SOBRAL! VÍDEO

Prefeitura de Sobral, no Ceará, toma motos de trabalhadores de Sobral e agora leva a leilão nos próximos dias 19 e 20 de outubro.





As três blits diárias foram suspensas recentemente, e a ordem foi dada para que os guardas municipais maneirassem nas multas, para não atrapalhar a campanha dos candidatos do prefeito de Sobral, mas elas voltam com todo vapor a partir dessa próxima segunda-feira 08. A ordem é do prefeito Ivo Gomes (PDT), irmão de Ciro Gomes, candidato a presidência da república.





Ao todo são mais de MIL motocicletas de pessoas humildes que em alguns casos pagavam até financiamento bancário.

Fonte: Wellington Macedo