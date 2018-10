Feminicídio: vídeo mostra homem atirando em ex-mulher em SP

Ex-marido da vítima, de 47 anos, foi preso, suspeito de ser autor do crime. Caso aconteceu na última sexta-feira (12), no Campo Limpo (zona sul de SP).

Imagens de câmera de segurança mostram o momento que Renata Solange de Souza, 35 anos, é assassinada a tiros no bairro do Campo Limpo, zona sul da capital, na noite da última sexta-feira (12). O ex-marido da vítima, de 47 anos, foi preso suspeito de ser autor do crime.





A filmagem que flagrou o momento dos disparos (vídeo abaixo), mostra que o suspeito reduziu a velocidade do carro onde estava ao se aproximar de Renata. Quando chegou do lado, disparou contra a ex-companheira, ainda de dentro do veículo. Ela chegou a ser levada ao PS Campo Limpo, mas não resistiu.





O homem ainda desceu do carro e apontou a arma para um rapaz que estava junto de Renata. O rapaz conseguiu correr e depois voltou para ajudar a vítima. Antes de fugir, o suspeito ainda efetuou pelo menos mais um disparo contra a vítima, já caída no chão.





O caso foi registrado no 89º DP (Portal do Morumbi) como homicídio qualificado, com agravante por feminicídio, tentativa de homicídio e posse ou porte ilegal de arma de fogo.





Renata foi sepultada no Cemitério São Luiz, também na zona sul de São Paulo.