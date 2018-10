FILHOS HERDAM A INTELIGÊNCIA DA MÃE E CIÊNCIA EXPLICA O MOTIVO

Crianças têm traços da inteligência da mãe e a ciência já sabe porque.

Uma pesquisa realizada por cientistas do Research Council Social and Public Health Sciences Unit de Glasgow, na Escócia, apontaram que a inteligência dos filhos está diretamente ligada a da mãe.





Segundo o estudo o QI (quociente de inteligência), em sua grande maioria é similar ao da mãe.





Para realizar o projeto, um grupo de pessoa foram entrevistadas todos os anos dos seus 14 aos 22 anos de idade. As perguntas eram variadas, condições sócio econômicas, educação, e histórico familiar.





Os estudiosos concluíram que o fato mais determinando na inteligência da maioria dos indivíduos era determinado pela mãe. Isso ocorre porque o cromossomo X é o responsável por carregar a inteligência.





Todas as mulheres possem dois cromossomos X (XX), enquanto os homens possuem apenas um (XY). Isso faz com que a chance de o filho herdar a inteligência da mãe é 50% maior do que dos homens.





Mas os cientistas afirmam que apenas 40% da inteligência é definida nesse momento. Depois, a criação, estímulos e modo de vida interferem no desenvolvimento da inteligência. (Maepits)