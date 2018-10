Haddad ganha Bíblia de presente em Fortaleza e a abandona na Praça do Ferreira

Petista recebeu livro sagrado, no sábado, de um militante cristão.

O deputado estadual eleito André Fernandes (PSL) gravou vídeo denunciando a falta de respeito do presidenciável Fernando Haddad (PT) com o presente dado por um eleitor. No sábado (20), o petista esteve na Praça do Ferrerira, em Fortaleza, e recebeu uma Bíblia do presidente do PT de Acarape, Erineudo, mas não a levou para casa.





No domingo (21), o livro sagrado foi encontrado no chão da Praça do Ferreira. André Fernandes denunciou a situação, mostrando que a Bíblia era a mesma que Haddad recebera no palanque — sem dar margem para que dissessem que se tratava de fake news.