No seu aniversário Belchior ganhará homenagem da banda Trovador Eletrônico e DJ Matheuxxx.

Para quem deseja escutar uma boa música, desfrutar de uma excelente comida e balançar o esqueleto nesta sexta-feira (26), a pedida da noite sobralense são as apresentações da banda Trovador Eletrônico e do Dj Matheuxxx, que acontecem a partir das 21h no restaurante Cali GastroBar. Na ocasião, os Trovadores realizarão uma homenagem ao eterno Belchior, que completaria neste mês 72 anos de vida e poesia. Os ingressos custam R$20 reais e podem ser comprados antecipadamente com os músicos no próprio local do evento.









Trovador Eletrônico





Trovador Eletrônico é uma banda sobralense formada por amigos que resolveram se juntar para prestar uma homenagem ao cantor Belchior. Na época, em abril de 2016, seu disco Alucinação estava completando 40 anos e foi o fator motivacional para a criação da banda. O que seria apenas um curto projeto de homenagens ao conterrâneo sobralense tomou maiores proporções e a banda caiu na estrada fazendo dezenas de apresentações no estado do Ceará e em estados.









DJ Matheuxxx





Mixando um set vanguarda/clássico o DJ Matheuxxx possui suas referências na música contemporânea brasileira, classic rock, hip-hop, funky, soul, afrobeat e Samba marginal. Dançante, vibrante e curioso, esses são os adjetivos para definir as apresentações do dj carioca, que vem conquistando espaço na cena cearense pelo bom gosto e raridades apresentadas nos formatos analógico e digital. Desde o ano 2012 presente nas pistas alencarinas, o DJ já se apresentou em templos da noite cearense com a boate Orbita Bar, Ritmo Urbano, Mambeme, ciclo Carnavalesco de Fortaleza, The Joe´s, Rancho Flash, Toca do Plácido, dentre outros locais conhecidos por provocar sorrisos e alucinações.









Serviço





Evento: Homenagem a Belchior com Trovador Eletrônico e DJ Matheuxxx





Dia: 26 de outubro





Local: Restaurante Cali Gastrobar





Ingressos: R$20





Contato: 88 99650-3250 - 88 9966-4429