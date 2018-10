Na tarde de ontem (12), por volta das 16:0hh, uma mulher foi vítima de roubo no Centro de Sobral, nas proximidades do Becco do Cotovelo.





Uma mulher caminhava, quando foi abordada por um homem, que sacou de uma faca e anunciou o assalto. O ladrão conseguiu subtrair a bolsa da vítima, fugindo logo em seguida.





A Polícia foi acionada, mas o assaltante não foi localizado.





Fonte: Sobral 24 horas