MATANÇA EM SOBRAL: JOVEM É EXECUTADO A BALA NO BAIRRO DOM JOSÉ 2

A matança em Sobral continua! Mais um crime de morte é registrado.





Na tarde desta sexta-feira, dia 19, por volta das 14h, um jovem identificado por "Bebê" foi executado a bala na Francisco Antunes, bairro Dom José 2.





Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma motocicleta, afirmando que eram policiais, invadiram a casa e executaram a vítima.



A violência assola o Município de Sobra! Já são 82 homicídios dolosos registrados no corrente ano.



A Perícia recolheu o corpo para ser necropsiado no IML.



A Polícia Civil irá instaurar um inquérito policial para apurar a autoria e a motivação do homicídio.





Mais detalhes em breve.