NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos (Secomp) do Município de Sobral informa que, em relação ao asfalto na estrada que liga o distrito de Rafael Arruda a Recreio, o tipo de revestimento utilizado é o Tratamento Superficial Duplo (TST), que consiste em duas camadas de brita com a aplicação de emulsão asfáltica sobre as mesmas. Este revestimento é utilizado pelo Governo do Estado do Ceará em rodovias estaduais com as mesmas características de fluxo da referida estrada.





A extensão total da via Recreio/Rafael Arruda é de 3800 metros, destes, 3665 já foram concluídos. Falta a execução do trecho em frente à escola em construção do distrito de Rafael Arruda, tendo em vista a inclusão do acesso desta à nova estrada.





O prazo previsto para a conclusão da obra foi de 60 dias, o fato de ter sido executada em menos tempo não significa que houve detrimento da qualidade do serviço. A execução atendeu as especificações técnicas e, conforme vistoria realizada nesta segunda-feira (01/10), não apresenta qualquer problema no trecho concluído. As fotos apresentadas na matéria mostram o acostamento e não indicam qualquer problema.





Além do revestimento em TST, foi contemplado na recuperação da estrada, toda a reciclagem de base com a adição de brita e sinalização, serviço que deve ser iniciado ainda nesta semana.





A Secomp informa ainda que toda obra pública municipal é devidamente fiscalizada por um servidor público habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (CREA-CE).





Para dúvidas e denúncias, a secretaria disponibiliza o telefone (88) 3677-1170.