Pastor evangélico tem residência metralhada em Itapajé

Três homens realizaram diversos disparos e depois fugiram.

A residência de um pastor evangélico foi alvo de um ataque criminoso na madrugada deste domingo (14), na cidade de Itapajé, Região Norte do Estado. De acordo com a polícia, por volta das 2h30, três homens em um veículo e armados efetuaram diversos tiros contra a casa pastoral da Igreja Assembleia de Deus Templo Central.





Os bandidos estavam armados com pistola calibre ponto 40 e escopetas calibre 12. Os tiros atingiram o portão da residência, além das janelas, paredes e alguns veículos que estavam dentro do local.





No momento da ação, o pastor José Costa Melo (Pastor Zezinho) e seus familiares estavam na casa, porém, ninguém se feriu. Câmeras do circuito de segurança filmaram toda a ação e as imagens já foram repassadas para a polícia.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil está investigando o ataque criminoso. "A Delegacia Municipal de Itapajé apura as circunstâncias do ocorrido e não divulga mais detalhes para não comprometer o andamento das investigações", informou a pasta.





A Polícia Militar intensificou o patrulhamento na região, com equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG), Força Tática e Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio). A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para realização de perícia no local. Nenhum suspeito foi preso. (Diário do Nordeste)