Polícia Civil de Camocim prende homem por cobrar R$ 3000 para não divulgar fotos íntimas de adolescente

Um homem identificado como Francisco Jardel Alves, de 24 anos, foi preso suspeito de cobrar R$ 3.000 para não colocar na internet fotos íntimas de uma adolescente de 14 anos moradora de Camocim.





A adolescente teve suas fotos do celular "furtadas" do WhatsApp. Ela passou a receber mensagens no Facebook e WhatsApp enviados pelo suspeito pedindo dinheiro e fazendo as ameaças. Ele chegou a mandar uma foto dela nua para intimidar.





A jovem conseguiu dinheiro com os pais e familiares, afirmando que era para outros fins e depositou na conta do acusado.





A prisão aconteceu na última quinta-feira, dia 11, na localidade de Maracajá, zona rural do Município de Marco.





A prisão preventiva foi realizada pelos Investigadores da Delegacia Regional de Camocim, coordenados pelos Delegados: Dr. Herbert Ponte e Silva (Delegado Regional) e Dr. Cláudio Marcílio (Delegado Municipal).





Ele responderá pelo crime de extorsão e também foi enquadrado no ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Ele se encontra preso na Cadeia Pública de Camocim.





Fonte: Sobral 24 horas