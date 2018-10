SEGURANÇA ZERO: Câmeras flagram momento do ataque de ladrões de motos nas ruas de Fortaleza

Os ladrões estão agindo em vários bairros da zona Sul da Capital.

Bandidos armados estão infernizando a vida de moradores, comerciantes e condutores de veículos dos bairros Parque São José, Vila Peri e Canindezinho, onde os assaltos acontecem diariamente e à luz do dia. Um dos últimos ataques dos criminosos acabou sendo filmado pelas câmeras de segurança de um comércio e as imagens poderão auxiliar a Polícia a identificar e prender os ladrões.





O crime filmado ocorreu na manhã desta quinta-feira (4), por volta de 7h15. Na Rua Dom Xisto Albano, no Parque São José, onde um homem foi atacado pelos criminosos quando seguia de moto para seu local de trabalho.





As imagens mostram o momento em que os assaltantes cercam a vítima. Um dos bandidos aponta uma arma para o motoqueiro, enquanto os comparsas tratam de dar prosseguimento ao roubo do veículo do cidadão.





Os bandidos não se importam com o movimento intenso de transeuntes e veículos na rua. Rendem a vítima por cerca de três minutos e praticam o crime sem que sejam importunados pela Polícia.





Segundo os moradores, o trio vem agindo diariamente, roubando motocicletas.





Confira o vídeo do assalto:

Via Cearanews7