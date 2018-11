Assassino reassume Prefeitura de Santana do Acaraú: impunidade continua no Brasil

Há um pedido de cassação do mandato do gestor tramitando na Câmara Municipal.

O prefeito de Santana do Acaraú, Raimundo Marcelo Arcanjo (MDB), reassumiu o cargo na manhã desta segunda-feira (5). Ele o gestor estava afastado do cargo desde o dia 29 de agosto, quando matou com um tiro no coração o ex-funcionário público Augusto Cesar do Nascimento.





“Estou voltando após ter tirado uma licença de dois meses para tratar de assuntos particulares. Estou voltando para completar o meu mandato, para fazer aquilo que o povo de Santana me elegeu”, disse Marcelo.





Após o crime, Arcanjo ficou foragido e, posteriormente, apresentou-se no Departamento de Polícia do Interior (DPI) Norte. Foi preso temporariamente em um quartel do corpo de bombeiros em Fortaleza.





A Câmara Municipal autorizou licença no dia 12 de setembro por até 60 dias, para que o prefeito tratasse de assuntos pessoais. No dia 26 de setembro, a Polícia Civil concluiu o inquérito e encaminhou para a Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, que deverá apresentar pedido de condenação de Marcelo Arcanjo.





Em tempo





Há um pedido de cassação do mandato do gestor tramitando na Câmara Municipal, a comissão tem o prazo de 90 dias para concluir o processo





Em tempo II





A população não se manifesta sobre o caso, por uma única razão, o medo, afinal ninguém quer ser a próxima vítima.