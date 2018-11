Bolsonaro recebe convite do Palmeiras para jogo de entrega da taça

Palmeiras convidou o presidente eleito Jair Bolsonaro para ir ao Allianz Parque no próximo domingo (2) assistir ao jogo contra o Vitória, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.





Logo após o término da partida, será entregue ao clube a taça de campeão brasileiro.





O título foi conquistado no último domingo após vitória de 1 a 0 diante do Vasco, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.





A presidência do clube confirmou o convite e que ofereceu um camarote para Jair Bolsonaro e sua equipe, segundo informações da Veja.





O presidente eleito é declarado torcedor palmeirense e cogitou ir a São Januário assistir à partida em que o clube conquistou a taça pela décima vez no último final de semana.