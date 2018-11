Caucaia: famílias são expulsas de suas casas por ordem de chefes de facções criminosas

A Polícia registrou, na noite desta quarta-feira (31), novos ataques de bandidos a famílias, que foram obrigadas a abandonar suas casas apressadamente sob ameaças de chefes de facções. O caso ocorreu na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





O caso ocorreu em residências do bairro Padre Júlio Maria, onde há uma intensa guerra de traficantes pelo domínio da venda de drogas no território, fato que já resultou em muitas mortes e constantes tiroteios. Com medo de morrer, as famílias preferem obedecer as ordens dos traficantes e deixam para trás suas casas até mesmo com todos os móveis dentro.





Na noite de ontem, várias famílias foram embora no bairro Padre Júlio Maria depois que foram ameaçadas por traficantes. A Polícia Militar foi acionada, mas ao chegar à algumas residências já encontrou os imóveis vazios. Temerosas, as família, sequer, esperaram a chegada da PM para realizar a escolta durante as mudanças.





Assassinados





Conforme a Polícia, até mesmo as pessoas que ficaram no bairro estão temerosas, mas nada informa, pois impera a “lei do Silêncio”.





Patrulhas do 12º BPM reforçaram a segurança no bairro durante toda a noite de ontem e começo da madrugada desta quinta-feira. Equipes do Batalhão Raio também intensificaram as rondas nas ruas da comunidade em busca de pistas que possam levar à identificação dos traficantes.





Recentemente, um casal foi executado a tiros naquele bairro por ter se recusado a abandonar sua residência, desobedecendo às ordens de traficantes.





