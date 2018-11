CIDADÃO GROAIRENSE É MORTO EM ASSALTADO NA ESTRADA QUE LIGA GROAÍRAS/CARIRÉ-CE.

Logo ao iniciar do dia nesta segunda-feira, às 6h15min, a população do Município de Groaíras, amanheceu com a trágica noticia da perda de mais um de seus filhos, que teve sua vida ceifada pela violência que assola o Ceará.





Juscelino Vasconcelos, trafegava na estrada que liga os municípios de Groaíras a Cariré, quando foi abordado por indivíduos armados de revólver, que levaram todos os seus pertences, liberando-o posteriormente. Após a ação dos bandidos, numa ação inocente, Juscelino desceu do carro para pedir que lhe dessem pelo menos sua habilitação para que pudesse seguir viagem, momento esse qeu ao se aproximar ladrões, um dos assaltantes reagiu com um tiro contra a cabeça de Juscelino, que tombou sem vida.





No exato momento em que balearam Juscelino, os bandidos estavam assaltando outra groairense, onde tomaram sua moto Honda Biz, evadindo-se do local. Os meliantes deixaram para trás uma moto Yamaha YBR, Placa HXB 7702 (Foto abaixo).





No fechamento desta matéria, o corpo ainda encontrava-se no local, aguardando a chegada da pericia e IML.

Vítima: Juscelino Vasconcelos

Motocicleta abandonada no local do crime





Com informações do portal do Tidi