CRUELDADE HUMANA: Recém-nascido é encontrado morto por coletores de lixo dentro de sacola

O coletor jogou sacolas no caminhão e viu uma parte do corpo do bebê dentro de uma caixa. A criança estava enrolada em uma fralda, ainda com o cordão umbilical.





Um bebê recém-nascido foi encontrado morto dentro de uma sacola na tarde desta terça-feira (20), no Bairro Prourb, em Maranguape.





O caso aconteceu quando um caminhão da coleta de lixo estava passando pelo bairro. O coletor jogou os resíduos no veículo e viu uma parte do corpo do bebê dentro de uma das sacolas.





A criança, do sexo masculino, estava enrolada em uma fralda, ainda com o cordão umbilical. Os coletores procuraram a Cadeia Pública de Maranguape e entregaram a sacola com a criança para os policiais. Segundo o delegado Ciro Lacerda, o caso será investigado.





Com informações da repórter Emanuella Braga, da TV Jangadeiro/SBT.