Delegada de Jijoca cria campanha de doação de alimentos e brinquedos

Uma campanha para incentivar a doação de alimentos e brinquedos destinados a crianças em situação de vulnerabilidade, foi criada pela delegada Sâmella Saraiva titular do Polo Plantonista da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Jijoca de Jericoacoara. Em contrapartida, quem doar os alimentos e brinquedos, receberá um exemplar de um livro de poesia ou de literatura infantil de autoria da delegada.





Sâmella Saraiva idealizou esse projeto com o objetivo de tornar mais feliz os festejos de final de ano das crianças que residem em comunidades carentes situadas entre Jijoca e Cruz – na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17). A intenção é que as doações possam ser feitas na Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara e também na Delegacia de Combate a Exploração da Criança e do Adolescente – (Dceca). A carreira como escritora e poetiza da agente de segurança, iniciou-se quando ela tinha 16 anos de idade e publicou seu primeiro livro de poesia intitulado: Segredos do Infinito – 2005, em seguida, foi lançado o livro também de poesia: Vitrines dos Sonhos – 2007. Na sequência, três outros livros foram lançados desta vez de literatura infantil, são eles: A Floresta Encantada – 2010, Animais em Extinção no Brasil – 2011 e A Floresta Encantada Volume II – 2017.





Pensando em fazer a diferença no natal dessas crianças, a delegada Sâmella Saraiva explica “sempre me dediquei na atuação junto à instituições de filantropia, doando livros, alimentos e roupas. Acredito, que esse olhar para os mais necessidades é algo muito enriquecedor. Por isso, eu já ajudei creches e orfanatos também na minha cidade natal que é Goiânia. Agora que estou aqui no Ceará, pretendo continuar com essa prestação de serviço, que pra mim, é tão valiosa”, finalizou a titular de do Polo Plantonista. Para participar dessa ação beneficente, basta se dirigir a Delegacia Municipal Jijoca e doar um brinquedo e 1k de alimento e receberá um livro. Em Fortaleza a Dceca também participará desse movimento.