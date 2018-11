Fim de semana sangrento no Ceará deixa 57 mortos em acidentes de trânsito, homicídios e confrontos policiais

Em um dos fins de semana mais sangrentos do ano, o Ceará registrou, nada menos, que 57 mortes violentas entre a última sexta-feira (23) e o começo da madrugada desta segunda (26). No total, 44 pessoas foram assassinadas e outras 13 morreram em acidentes de trânsito. O balanço inclui oito óbitos decorrentes de intervenções policiais. Já os acidentes envolvendo motocicletas mataram seis das 13 vítimas dos desastres no trânsito.





Fortaleza registrou a menor taxa de mortes violentas do período. Foram oito homicídios e nenhum acidente fatal. Os crimes de morte na Capital aconteceram nos seguintes bairros: Genibaú (2 casos), Autran Nunes, Vicente Pinzón, Bom Jardim, Vila Velha, Conjunto Ceará e Alto da Balança.





Na Região Metropolitana de Fortaleza, 11 pessoas foram assassinadas nas últimas 72 horas, nos seguintes Municípios: Caucaia (4 homicídios), Pacatuba (2), Guaiúba (2), Maranguape, Maracanaú e Aquiraz.





No Interior Norte ocorreram nove homicídios e latrocínios (roubos seguidos de morte), nos Municípios seguintes: Sobral (2 homicídios), Santa Quitéria, Palmácia, Barreira (um latrocínio), Aracoiaba, Itarema, São Luiz do Curu e Canindé.





No Interior Sul, foram 16 óbitos, sendo oito deles decorrentes de intervenção policial, todos no Município de Russas. Sete bandidos morreram num confronto com policiais do Grupo de Operações Especiais (Gate), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), e agentes da Coordenadoria Integrada de Inteligência (Coin). O bando foi cercado pela Polícia na manhã da última sexta-feira (23), na zona rural de Russas (a 163Km de Fortaleza).





Ainda na sexta-feira, por volta de 5 horas, um óbito foi registrado em decorrência de intervenção policial na localidade de Sítio Melancias, na zona rural de Russas. Um homem armado trocou tiros com uma patrulha do Batalhão Raio (BPRaio) e acabou ferido e morto.





Além das oito mortes por intervenção policial, o Interior Sul registrou outros oito homicídios nos seguintes Municípios: Jardim (2 casos), Iguatu, Brejo Santo, Santana do Cariri, Barbalha, Salitre e Icapuí (um preso foi morto a tiros na carceragem da Delegacia de Polícia Civil).





Acidentes de trânsito





Ao menos, 13 pessoas morreram em consequência de acidentes de trânsito neste fim de semana, nos seguintes Municípios: Pacajus (dois mortos na BR-116), Iguatu (dois mortos na estrada Iguatu-Quixelô), Barbalha (Sítio Extrema), Aracati (CE-040), São Gonçalo do Amarante (BR-222), Santana do Cariri (dois óbitos, um deles na Estrada do Distrito de Dom Leme), Missão Velha (Sítio Jamacaru), Chaval, Martinópole (Sítio Bom Lugar) e Camocim (vítima faleceu em hospital de Sobral).