Hospital Regional Norte convida população em Sobral para doar sangue nesta quinta, 22

Há três anos, a assistente administrativa Crisiane Miranda dos Santos, 33, é doadora assídua de sangue. O desejo de ajudar a salvar vidas a impulsiona a aderir à Campanha de Doação de Sangue do Hospital Regional Norte (HRN), em Sobral, do Governo do Ceará. A campanha é realizada três vezes ao ano (fevereiro, junho e novembro), entre os colaboradores e visitantes. A mobilização será nesta quinta-feira, 22, no ambulatório do HRN, das 8 às 18 horas. A expectativa é alcançar 100 bolsas de sangue.

“Nós acreditamos na responsabilidade social, no compromisso de salvar vidas”, ressalta Iara Pinto, coordenadora do Serviço Social do HRN. Segundo ela, a ação social existe há cerca de 4 anos. O Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado em 25 de novembro, motivou a Campanha de Doação de Sangue no Hospital Regional Norte. Para Crisiane, doar sangue é sempre uma alegria. “Sou doadora porque é uma satisfação saber que posso ajudar alguém com um ato tão simples”, ressalta.

Para doar sangue, é necessário levar documento oficial de identidade com foto, estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 kg; descansado (ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24h) e bem alimentado (evitar alimentação gordurosa quatro horas antes da doação). O intervalo de doação para homens é de dois meses (máximo de quatro doações em um ano) e para mulheres é de três meses (máximo de três doações no período de um ano).





É preciso ainda não ter diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade, não estar grávida ou amamentando, não estar exposto a doenças transmissíveis pelo sangue, não ser usuário de drogas e não ter relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou eventual, sem uso de preservativos.