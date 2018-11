Mulher acorda com R$ 2 milhões na conta por engano, mas felicidade dura pouco

O status de milionária durou apenas uma hora, pois tudo não passou de uma falha no sistema do banco.

A comerciante Vanilda Bruni de Souza, proprietária de um restaurante em Vitória (ES), foi dormir com um saldo bancário de R$ 1,5 mil e acordou com R$ 2.057.000,00 na conta, na terça-feira (13).





Mas o status de milionária durou apenas uma hora. É que os zeros a mais na conta de Vanilda apareceram por engano. Tudo não passou de uma falha no sistema do banco.





A comerciante conta que acessou o aplicativo do banco para pagar uma conta. No entanto, assim que o saldo ficou disponível na tela do celular, ela levou um susto ao perceber que havia um depósito de R$ 2.057.000,00.





Sem saber de onde havia surgido tanto dinheiro, a comerciante chegou a pensar que havia sido contemplada por um sorteio do banco. Ela então resolveu ligar para a instituição e conversou com o gerente, que, segundo ela, também se impressionou com o saldo e informou que averiguaria a situação. Depois de um tempo, ele retornou a ligação e disse que havia ocorrido um erro no sistema e que logo seria solucionado.





"A primeira coisa que fiz foi ligar para o meu gerente, porque de repente eu fui contemplada. Quem sabe chegou a hora?", contou a mulher.





Para Paula Beatriz, sobrinha de Vanilda e que trabalha com a tia como caixa no restaurante, 60 minutos foi tempo suficiente para fazer muitos planos. "Pensei em pagar conta, comprar terreno, comprar casa. Eu que fiz os planos. O dinheiro nem era meu, mas eu já estava fazendo planos, porque é muito dinheiro", contou.





Vanilda ainda chegou a usar R$ 500 do dinheiro para pagar uma conta e agora está devendo. “Vou esperar chegar mais clientes para me ajudar a pagar a conta, porque devolvi o dinheiro”, relatou.





(Folha Vitória)