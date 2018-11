POLÍCIA CIVIL PRENDE LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM HOTEL DE LUXO NA ORLA DE FORTALEZA

Antônio Guerra de Oliveira Filho, conhecido como 'Cabeça', 'Crânio' ou 'Mano Três', é acusado de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A Polícia Civil do Ceará prendeu o líder de uma organização criminosa que traficava drogas e lavava dinheiro no estado. Antônio Guerra de Oliveira Filho foi capturado num hotel de luxo na Av. Beira-mar, na orla de Fortaleza. A prisão ocorreu na última quarta-feira (14), mas a divulgação foi feita durante coletiva nesta segunda-feira (19).





Antônio Guerra de Oliveira Filho, conhecido como 'Cabeça', 'Crânio' ou 'Mano Três', já tinha sido preso, mas desde agosto estava fora da prisão, usando tornozeleira eletrônica. Ele é acusado de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A quadrilha também é suspeita de cometer homicídios.









Comando Vermelho





A Polícia suspeita de que um dos apelidos do suspeito, Mano Três, seja devido ao fato de ele ser um dos primeiros membros da facção criminosa Comando Vermelho (CV) no Ceará, a quem a quadrilha é ligada.





A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) também cumpriu 3 mandados de prisão de outros integrantes da quadrilha. As prisões foram realizadas dentro da Operação Arapuca, da Polícia Civil do Ceará.





Com a quadrilha, foram apreendidas drogas e dinheiro, além de armas e munição de uso exclusivo das Forças Armadas. O grupo atuava nos bairros: Curió, Lagoa Redonda, Messejana e Sapiranga. Dois imóveis usados pela quadrilha para o tráfico de drogas foram confiscados.





Antônio Guerra "permaneceu 60 dias em prisão temporária e em agosto ficou em liberdade. Só que as investigações continuaram. Logo após o seu alvará de soltura, ele foi residir em um hotel de luxo na [Avenida] Beira-mar, mesmo sem ter nenhuma atividade. Ficou bem claro aí a ostentação", disse o delegado Harley Filho, titular da Draco.









Perfil da Quadrilha





Antônio Guerra de Oliveira Filho, 35 anos, era o líder do grupo. Foi preso em um hotel de luxo na Avenida Beira-mar. A polícia começou a investigar as ações criminosas lideradas pelo "Cabeça" em 2017 e, em abril deste ano, ele foi preso. Foi liberado em agosto com o uso da tornozeleira eletrônica.





Natanel Rocha Prates, 25 anos, conhecido como 'Nael', gerenciava o tráfico nos bairros São Miguel e Curió. Natanael recebia ordens do Antônio Guerra. Com ele a polícia apreendeu 10kg de maconha, 1,6 kg de crack, balança de precisão, dois revólveres e uma espingarda. ele responde por homicídio, trafico de drogas, porte de arma, receptação e associação criminosa. Ele já estava preso desde o dia 3 de maio deste ano.





Manuel Prudêncio do Vale Filho ,36 anos, e Ivonaldo Vitor Silva Nogueira, 24 anos. Com eles foram confiscados três imóveis, um veículo Corolla e cerca de R$ 30 mil em espécie.





Fonte: G1