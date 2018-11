Safadão admite que traiu Thyane Dantas com Mileide Mihaile

Depois de confessar seus atos, Wesley garantiu que as traições ficaram no passado.

Wesley Safadão, 30, revelou que já traiu sua atual esposa, Thyane Dantas, com a ex-companheira, Mileide Mihaile. O cantor confirmou em entrevista a Léo Dias que costumava "aprontar muito", como se ainda estivesse solteiro.





"Nos primeiros dois anos, cheguei a ter relacionamento com a Mileide. A gente começou a namorar. Eu era apaixonado pela Thyane, mas eu queria ter vida de solteiro e estar namorando", disse.





Depois de confessar seus atos, Wesley garantiu que as traições ficaram no passado. "Hoje me orgulho do cara que sou", diz.





O cantor assumiu o relacionamento com Thyane depois da separação com Mileide, sua primeira mulher e mãe de seu filho Yhudy, de 7 anos.





Ele ainda retomou a questão do divórcio com Mileide durante a entrevista, e disse ter a deixado em situação confortável após a separação.





"Dei carro, apartamento, pensão. Dei uns três milhões de reais. Começou com 80 mil reais, depois foi para 150 mil reais. Ela queria isso de pensão ou uma porcentagem do que eu ganho."





Fonte: Diário do Nordeste