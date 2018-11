UNINTA - Medicina realiza Cerimônia do Jaleco para as Turmas 14 e 15

O curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Dr. José Klauber Roger Carneiro, promoveu a Cerimônia do Jaleco para as turmas 14 e 15, em solenidade ao momento de ingresso dos acadêmicos calouros no semestre 2018.2. O evento que aconteceu no dia 23 de outubro, foi realizado no auditório do Centro de Convenções de Sobral e reuniu cerca de 200 convidados.





A solenidade contou com a presença das autoridades institucionais, a Pró-Reitora Administrativa, Profa. Me. Ingrid Soraya de Oliveira Sá, a Diretora de Extensão e Responsabilidade Social, Profa. Esp. Regina Maria Aguiar Alves, o Coordenador de Medicina, Prof. Dr. Roger Carneiro e a Profa. Dr. Regina Porto.





Em sua fala, o coordenador, Prof. Dr. Roger Carneiro, parabenizou os estudantes pela nova fase e lembrou a importância simbólica e prática do jaleco, que é tido, antes de tudo, como um material de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e simboliza a ética e destreza que o profissional médico deve possuir.





O estudante do primeiro semestre da turma 14, Cádmo Silton Andrade Portella Filho, comentou sobre a importância do momento para sua vida acadêmica. “A cerimônia do jaleco foi uma noite espetacular que irá ficar marcada sempre nas nossas mentes. Agora sabemos que o jaleco não é só um instrumento de trabalho e segurança, mas o seu real significado de pureza e responsabilidade, que carregamos enquanto profissionais de saúde. Momentos como esse formam mais que médicos, mas cidadãos humanizados e puros”, declarou o acadêmico.